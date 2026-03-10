- الأزمات الاقتصادية لا ينبغي أن تُدار دائمًا عبر تحميل المواطن التكلفة الأكبر





أكد الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة على أسعار المحروقات هي خطوة غير مبررة تزيد من الأعباء المعيشية الملقاة على كاهل المواطن البسيط، مشيراً إلى أن هذه القرارات تأتي في وقت حساس يتطلب تكاتف الدولة لتخفيف الضغوط الاقتصادية لا زيادتها.

وأوضح الهضيبي لـ"الشروق" أن الحكومة كان لزامًا عليها التأني ودراسة التبعات الاجتماعية بعمق قبل الإقدام على تحريك الأسعار، خاصة وأن المواطن لم يعد يحتمل مزيدًا من الموجات التضخمية التي تضرب السلع الأساسية والخدمات، مشيرًا إلى أن تبرير الحكومة لخطوتها بأنها نتاج للأحداث الإقليمية لتمرير هذه الزيادات هو منطق يحتاج إلى مراجعة.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر بعيدة عن مراكز الصراع المباشرة التي قد تبرر مثل هذه القفزات المفاجئة، وكان من الأجدر بالحكومة صياغة سيناريوهات بديلة وحلول اقتصادية مبتكرة ترفع المعاناة عن الناس بدلاً من الحلول التقليدية التي تستهدف جيب المواطن.

وتساءل وكيل حقوق إنسان النواب: "هل إذا توقفت الحرب وانتهت التبعات لهذه الأزمة ستخفض الحكومة الأسعار مرة أخرة وتعيدها لأصلها؟"، مشددًا على أن الحفاظ على السلم الاجتماعي هو صميم حقوق الإنسان، وهو ما يستوجب من الحكومة إعادة النظر في توقيت وآلية اتخاذ مثل هذه القرارات الصادمة.

وشدد على أن الأزمات الاقتصادية لا ينبغي أن تُدار دائمًا عبر تحميل المواطن التكلفة الأكبر، مؤكدًا أن المسؤولية الحقيقية تفرض البحث عن سياسات أكثر عدالة وتوازنًا تحمي الاستقرار الاجتماعي وتراعي ظروف الناس، فقوة أي دولة لا تُقاس فقط بقدرتها على اتخاذ القرارات الصعبة، بل بقدرتها أيضًا على حماية مواطنيها من آثارها، داعيًا الحكومة إلى مراجعة سياساتها الاقتصادية والبحث عن حلول أكثر ابتكارًا تضمن تخفيف الأعباء عن المواطن والحفاظ على حالة التماسك المجتمعي.