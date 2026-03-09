هنأ الحرس الثوري الإيراني، الشعب بانتخاب مجتبى خامنئي مرشدا للبلاد، في أعقاب مقتل والده المرشد الراحل علي خامنئي الذي ظل في منصبه لـ37 عامًا.

وقال الحرس في بيان: «نهنئ بانتخاب الفقيه الشامل، والمفكر الشاب، والعارف بالشئون السياسية والاجتماعية، ونعلن احترامنا وولاءنا وطاعتنا لمن اختاره خبراء القيادة».

وأضاف أن «هذا الانتخاب فجر جديد وبداية مرحلة جديدة في الثورة والجمهورية الإسلامية»، مشيرا إلى أن الانتخاب برأي أغلبية خبراء الفقهاء، وبدقة وشمولية كافيتين، وفي ظل الظروف المعقدة الراهنة، أثبت للجميع أن مسيرة هذا النظام لا تتوقف، وأنه لا يعتمد على فرد.

وكان مجلس خبراء القيادة في إيران، قد أعلن اختار مجتبى خامنئي، مرشدا أعلى لإيران خلفا لوالده الراحل، حسبما أفادت وكالة تسنيم الإيرانية.

وأكدت الوكالة أن الاختيار جاء بأغلبية ساحقة، ليكون مجتبى المرشد الثالث للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وجاء الإعلان عن تولي مجتبى خامنئي قائدًا لإيران، بعد تسعة أيام من مقتل والده علي خامنئي خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ومجتبى خامنئي، ولد عام 1969، وهو الابن الثاني لمرشد إيران الراحل علي خامنئي، ويُعَد من أكثر الشخصيات نفوذا وحضورا في المشهد السياسي داخل بيت خامنئي، وفق تقارير.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال اليوم الأحد، إن المرشد الإيراني المقبل "لن يستمر طويلاً" إذا لم يحصل على موافقة الولايات المتحدة، فيما رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي "التدخل في شئون طهران الداخلية ودعوات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط".

وذكر ترامب في مقابلة مع شبكة ABC News: "سيتعين عليه (المرشد الإيراني المقبل) أن يحصل على موافقتنا.. وإذا لم يحدث فلن يستمر طويلاً.. نحن نريد التأكد من أننا لن نضطر إلى العودة كل 10 سنوات عندما لا يكون هناك رئيس مثلي لن يقوم بذلك".