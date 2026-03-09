مستشار بكلية القادة والأركان: ترامب أمام خيار الغزو البري أو انتصار إيران

قال اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، إن ما تبقى لدى الجيش الإيراني والحرس الثوري من مخزون استراتيجي للصواريخ الباليستية والفرط صوتية والمسيرات يندرج تحت بند «سري للغاية»، موضحا أن الحرب الحالية ليس بها مسرح عمليات وإنما «تراشقات» إيرانية بأسلحة حديثة ذات قدرة نيرانية عالية.

وأشار خلال برنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، إلى أن استمرار الرد الإيراني «يثبت وجود فائض في المخزون الاستراتيجي، وقد يكون هناك أسلحة أكثر تطورا لم تُعلن عنها حتى الآن ويبدو أن إيران لديها شيء وتصعد العملية العسكرية تدريجيا».

ولفت إلى أن حجم الضربات الجوية الأمريكية المركزة على إيران استهدفت أكثر من 3200 هدف خلال 8 أيام، شملت منشآت نفطية ومطارات وبنية تحتية.

وأضاف أن حديث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حول عدم استهداف الدول العربية طالما لم تنطلق منها ضربات أمريكية لم يكن دقيقا، يشير إلى استمرار استهداف الدول العربية بالصواريخ وتصدي الدفاعات الجوية في السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين لها.

وشدد أن الضامن الوحيد لإيقاف الحرب الولايات المتحدة، مؤكدا أن مصر، كدولة رائدة، حريصة على إدارة المسار الدبلوماسي وتدرك منذ 8 أكتوبر 2023 أن الأمور ستنفلت ما لم تحل دبلوماسيا وسعت إلى عقد قمم واتفاقيات؛ ولكنها اصطدمت بتعنت إسرائيلي واندفاع أمريكي.

وبشأن إمكانية توجه الولايات المتحدة نحو غزو بري لتصفية البرنامج النووي، أوضح أن الأهداف الأمريكية تشمل إطاحة النظام وتقليص نفوذه ومدى صواريخه لأقل من 500 كم وتسليم 450 كجم من مواد التخصيب.

وأشار إلى أن حشد 33% من القوة البحرية الأمريكية «جيرالد فورد وإبراهام لينكولن» كان يؤكد حتمية توجيه ضربة لإيران، موضحا أن فرض الأوضاع على إيران لن يتم إلا بـ «تدخل عسكري بري».

وأضاف أن التوغل العسكري البري سيؤدي إلى حدوث نفس أخطاء التجارب السابقة في أفغانستان والعراق، مؤكدا أن إيقاف ترامب الحرب اليوم دون دخول بري يعني انتصار إيران وهزيمة هيبة أمريكا.