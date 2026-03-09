قطر: نرفض بشكل قاطع مبررات إيران لاستهداف دول المنطقة

عبرت دولة قطر عن إدانتها الشديدة للاعتداء الايراني الذي استهدف منشأة سكنية في مدينة الخرج في السعودية، و أدى إلى وفاة اثنين من المدنيين وإصابة آخرين، معتبرة أنه يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئه وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية قطرية، في بيان، الرفض القاطع للمبررات التي تسوغها إيران لاستهداف دول المنطقة، مشددة على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وتجنب كل ما من شأنه توسيع دائرة التوتر في المنطقة.

كما عربت الوزارة عن تضامن دولة قطر الكامل مع السعودية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها، وتتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب المملكة وإلى ذوي الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.



ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوم عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات من الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ«أهداف أمريكية» في دول المنطقة، غير أن بعضها أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية.