عمرو عبدالجليل يعلن تقديم جزء ثانٍ من بودكاست «توأم رمضان»

أعلن الفنان عمرو عبدالجليل تقديم جزء ثانٍ من بودكاست «توأم رمضان»، بعد النجاح الذي حققه البرنامج خلال عرضه في النصف الأول من شهر رمضان، والإقبال الواسع من الجمهور على حلقاته.

وقال عبدالجليل خلال إحدى حلقات البودكاست، إن البرنامج كان مخططًا له في البداية أن يتكوّن من 15 حلقة فقط، موضحًا: "إحنا كنا عاملين 15 حلقة بس في رمضان من توأم رمضان، وقلنا يا رب تتحملونا يعني".

وذكر أن ردود فعل الجمهور بعد عرض الحلقات كانت أكبر من المتوقع، حيث تلقى فريق البرنامج عددًا كبيرًا من التعليقات والمشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفعهم للتفكير في تقديم موسم جديد.

وتابع: "بعد العرض الحمد لله، من كتر التعليقات والشير لقينا إن إحنا إن شاء الله لازم نعمل جزء تاني من توأم رمضان".

وتابع أن البرنامج حقق صدى واسعًا بين الجمهور، خاصة مع مشاركة شقيقه الداعية أيمن عبدالجليل في الحلقات، قائلًا إن كثيرًا من المتابعين أبدوا إعجابهم باللقاء بينهما، مضيفًا: "الناس الحمد لله مبسوطة جدًا من البرنامج، وفي إقبال غير طبيعي ورسائل وتعليقات وشير في كل حتة".

وأشار عبدالجليل إلى أن بعض الجمهور كان يعرف شقيقه بالفعل، بينما تساءل آخرون عن سبب عدم ظهوره إعلاميًا من قبل، وهو ما دفعهما إلى تقديم البرنامج للتعريف به وبأفكاره.

وأعلن تقديم موسم جديد من البرنامج، قائلًا: "عشان كده الحمد لله قررنا إن إحنا نعمل جزء تاني من توأم رمضان".