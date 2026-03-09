حازم إمام يوضح موقفه من الانضمام لشركة الكرة بالزمالك

كشف حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، عن موقفه من الانضمام لشركة الكرة في القلعة البيضاء، وحدد رؤيته بشأن الدعم المالي للنادي من قبل بعض الشخصيات وعلى رأسهم ممدوح عباس.

وقال إمام في تصريحات عبر قناة «أون سبورت»: "لا يمكن رفض أي خطوة تخص النادي، وتأسيس شركة الكرة يتطلب ترتيبات دقيقة على مستوى الهيكلة وتوزيع المهام والاختصاصات".

وأضاف: "لا أعرف توجه مجلس الإدارة الحالي بشأن الاستعانة بعناصر من داخل المجلس أو اللجوء لشخصيات أخرى من خارج النادي، وكل شيء سيكون وفق ما يراه المجلس مناسبًا".

وعن إمكانية مطالبة ممدوح عباس بالمبالغ التي تبرع بها لدعم النادي، أوضح إمام: "لا أعرف، هذا أمر يُسأل فيه ممدوح عباس، ولكن لا أعتقد أنه سيطالب بهذه الأموال. بشكل عام، 'كتر خير' أي شخص يدعم النادي ماليًا".

وأشار إمام إلى أن هناك أسماء أخرى ساهمت ماليًا في دعم النادي، مثل هشام نصر، نائب رئيس النادي، وحسين السيد، عضو مجلس الإدارة، مضيفًا: "بعيدًا عن ذلك، لابد من حلول جذرية لدعم موارد النادي والابتعاد تمامًا عن فكرة انتظار الدعم المالي من أي شخص".