عضو مجلس إدارة البورصة: تخارج الأجانب والأموال الساخنة من أغلب الأسواق الناشئة بسبب الحرب

قالت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن أغلب البورصات الناشئة والعالمية سجلت هبوطا في مؤشراتها منذ اندلاع الحرب الإيرانية، كرد فعل سريع للمخاوف من تبعاتها، لا سيما وأن منطقة الخليج تعتبر منطقة استراتيجية للغاية في إمدادات الطاقة والغاز.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن» عبر «الحدث اليوم» أن مستويات أسعار برميل البترول تعدت مستوى الـ 100 دولار لتصل إلى 107 دولارات، منوهة أنها البداية لموجات من التضخم التي تؤثر على معدلات النمو وقيم عملات الدول الناشئة.

ولفتت إلى أن التبعات شملت مخاوف وتخارجات من جانب الأجانب من أغلب الأسواق الناشئة، سواء في أسواق الأسهم أو أسواق الدين التي شهدت تخارج الأموال الساخنة من أغلب الأسواق الناشئة.

وأشارت إلى تأثر البورصة المصرية مع بداية الأزمة، ولكن لوحظ خلال الجلسات الأخيرة نوع من الارتداد لبعض المؤشرات والأسهم القيادية.

ونوهت أن البورصة المصرية خلال 2025 كانت من «أفضل البورصات والمؤشرات أداء على مستوى العالم»، مشيرة إلى أن «ليس الجميع خاسرين في الأزمات».

وأوضحت أن أزمة الحرب تؤثر على قطاعات مثل الطيران والسياحة، ولكن هناك قطاعات أخرى يكون التأثير عليها إيجابيا مثل قطاع البتروكيماويات الذي يقود صعود البورصة المصرية لمستويات قياسية، والقطاعات الاستهلاكية التي تستفيد من الأزمات.

ونصحت المستثمرين والمساهمين بضرورة إعادة هيكلة محافظهم والاحتفاظ بجزء من السيولة لاقتناص الفرص، والابتعاد عن عمليات المضاربة السريعة والتوجه لشراء الأصول القوية ماليا، مؤكدة أن هذا التوقيت يعد «الوقت الأمثل الذي تصنع فيه الثروات».