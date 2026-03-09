جيش الاحتلال: استهدفنا مقرًا مركزيًا للحرس الثوري مسئولًا عن إطلاق المسيّرات

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يعمق الضرر الذي يلحق بمنظومة الدفاع الصاروخي الإيرانية، متحدثا عن شن هجوم على مقر قيادة الطائرات المسيّرة التابعة للحرس الثوري.

وقال في بيان، مساء الاثنين، إن القوات الجوية نفّذت بتوجيه من مديرية الاستخبارات، موجة جديدة من الهجمات على عشرات من البنى التحتية للنظام الإيراني في مناطق متفرقة من إيران.

وأضاف: «في إطار هذه الهجمات، استهدف الجيش الإسرائيلي مقرًا مركزيًا للحرس الثوري مسئولًا عن إطلاق الطائرات المسيّرة.. وكان النظام الإيراني يُطلق طائرات مسيّرة من هذا المقر باتجاه إسرائيل، ويُخزّن طائرات إضافية هناك جاهزة للإطلاق».

وتابع: «يستمر الجهد المشترك لإلحاق الضرر بجميع قدرات النظام الدفاعية والنارية، بالتوازي مع توسيع نطاق إلحاق الضرر ببنى إنتاج الصواريخ الباليستية في جميع أنحاء إيران».

وختم بالقول: «تُعدّ هذه الهجمات جزءًا من مرحلة تعميق الضرر في البنى الأساسية للنظام الإيراني وأسسه».

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريًا على إيران، أسفر عن مقتل المئات، في مقدمتهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد إيران بهجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول الخليج العربي والعراق والأردن، لكن بعضها تسبب بقتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات. كما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.