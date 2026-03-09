 بعد تعيينه خلفا لوالده.. خروج حشود في إيران دعما للمرشد الجديد مجتبى خامنئي - بوابة الشروق
الإثنين 9 مارس 2026 7:43 م القاهرة
بعد تعيينه خلفا لوالده.. خروج حشود في إيران دعما للمرشد الجديد مجتبى خامنئي

وكالات
نشر في: الإثنين 9 مارس 2026 - 6:51 م | آخر تحديث: الإثنين 9 مارس 2026 - 6:54 م

شهدت عدة مدن إيرانية، بعد ظهر اليوم الإثنين، خروج حشود كبيرة إلى الشوارع للمشاركة في مراسم مبايعة قائد الثورة الجديد مجتبى خامنئي، الذي تولّى منصبه بقرار من مجلس خبراء القيادة عقب مقتل والده.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية مقاطع فيديو وصورًا أظهرت تجمعات حاشدة في ساحة الثورة بالعاصمة طهران، إلى جانب تجمعات مماثلة في عدد من المدن، دعمًا لقائد الثورة الجديد.

وأظهرت لقطات متداولة من مدينة أصفهان تصاعد أعمدة الدخان عقب قصف جوي بالقرب من ساحة نقش جهان التاريخية، أثناء إقامة مراسم البيعة للمرشد الجديد، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية.

وكان مجلس خبراء القيادة الإيراني قد أصدر بيانًا في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، أعلن فيه تعيين آية الله مجتبى حسيني خامنئي، نجل المرشد الراحل علي خامنئي، قائدًا ثالثًا للثورة الإسلامية في إيران، خلفًا لوالده.

