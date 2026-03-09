وزير الخارجية الإيراني: طهران مستعدة بالكامل ولدينا العديد من المفاجآت

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده على أهبة الاستعداد للتعامل مع الخطط الأمريكية لاستهداف مواقع إيران النفطية والنووية، مشيرًا إلى أنها «تخبئ العديد من المفاجآت».

ونوه في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الاثنين، أن أسعار النفط تضاعفت عالميًا بسبب الحرب التي شنتها أمريكا وإسرائيل، قائلًا إن أسعار جميع السلع تشهد ارتفاعًا جنونيًا.

وأضاف: «بعد تسعة أيام من بدء عملية (الخطأ الفادح)، تضاعفت أسعار النفط، بينما تشهد أسعار جميع السلع ارتفاعًا جنونيًا».

وأكمل: «نعلم أن الولايات المتحدة تُخطط لاستهداف مواقعنا النفطية والنووية على أمل احتواء صدمة تضخمية هائلة. إيران على أهبة الاستعداد، ونحن أيضًا نُخبئ الكثير من المفاجآت».

يأتي هذا في وقت حث فيه السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، إسرائيل بعدم استهداف المنشآت النفطية الإيرانية، وطالبها بتوخي الحذر عند اختيار الأهداف.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «هدفنا تحرير الشعب الإيراني بطريقة لا تُعيق فرصته في بدء حياة جديدة أفضل بعد سقوط هذا النظام. وسيكون اقتصاد النفط الإيراني أساسيًا لتحقيق هذا المسعى».