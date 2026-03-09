حزب الله يعلن التصدي لإنزال إسرائيلي للمرة الثانية في شرق لبنان

أعلن حزب الله، اليوم الإثنين، أنه اشتبك مع قوات إسرائيلية ​في شرق لبنان خلال التصدي لعملية إنزال محمولة جوا خلال الليل، في ثاني عملية من نوعها ‌في المنطقة خلال أيام.

ولم يدل متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأي تعليق فوري عند سؤاله عن بيان حزب الله، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقال حزب الله في البيان "رصد مجاهدو المقاومة تسلل نحو 15 مروحية تابعة لجيش العدو ​الإسرائيلي من الاتجاه السوري. وحلقت المروحيات المعادية فوق السلسلة الشرقية.. حيث عمد عدد منها إلى إنزال ​قوة مشاة في سهل سرغايا رُصد تقدمها باتجاه الأراضي اللبنانية".

وأضاف البيان أن مقاتلي حزب الله ⁠تصدوا "للمروحيات وللقوة المتسللة بالأسلحة المناسبة".

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم غاراته الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان في أنحاء المدينة. وكرر الجيش تحذيراته للسكان بمغادرة المنطقة، وأعلن أنه سيستهدف "مؤسسة القرض الحسن" المالية التابعة لحزب الله.

وذكرت ​وزارة الصحة اللبنانية أمس الأحد أن ما يقرب من 400 شخص استشهدوا في لبنان جراء الغارات الإسرائيلية منذ الثاني ​من مارس/ آذار، بينهم ما لا يقل عن 83 طفلا و42 امرأة.

وقال الجيش الإسرائيلي أمس ‌الأحد إن ⁠جنديين قتلا في جنوب لبنان، وهما أول قتيلين من الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب.

وكان الجيش الإسرائيلي نفذ عملية إنزال جوي في ذات المنطقة قرب قرية النبي شيت ليل الجمعة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 41 استشهدوا في هجمات إسرائيلية في المنطقة يوم السبت.

وقال الجيش الإسرائيلي إن هدف العملية هناك هو البحث عن رفات رون أراد، ​وهو طيار في القوات الجوية ​الإسرائيلية مفقود في لبنان ⁠منذ عام 1986، لكن لم يتم العثور على رفاته أو أي شيء يتعلق بمصيره.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن القيادة الشمالية في الجيش تستعد لإدخال الفرقة 162 للعمل بشكل مستقل داخل الأراضي اللبنانية، في خطوة قد تشير إلى توسيع العمليات البرية في جنوب لبنان.

وذكرت القناة 15 أن هذه الخطوة تأتي ضمن استعدادات عسكرية لتوسيع نطاق العمليات، حيث يجري التحضير لإشراك الفرقة في مهام قتالية مستقلة داخل لبنان، بدلا من العمل ضمن تشكيلات أو عمليات محدودة كما كان يحدث سابقا.

ويأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله"، وسط تصعيد عسكري متبادل وغارات إسرائيلية متكررة على مناطق لبنانية مختلفة.