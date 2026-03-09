قطر تنفي التقارير عن وقوع خسائر بشرية خلال الـ24 ساعة الماضية

نفى مكتب الاتصال الحكومي في قطر، التقارير المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع خسائر بشرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال في بيان، مساء الاثنين، إن التقارير المتداولة «خاطئة»، محذرًا من «الأرقام المفبركة بشأن عدد الصواريخ التي أطلقت باتجاه دولة قطر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية».

وأضاف: «لم تُسجل أي وفيات نتيجة الهجمات التي تستهدف دولة قطر، وتم اعتراض جميع الصواريخ التي وجهت نحو دولة قطر».

وتعرّضت الدوحة لهجمات متكررة بصواريخ ومسيّرات إيرانية منذ شنت طهران حملة انتقامية واسعة النطاق في أنحاء الخليج عقب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

وواصلت إيران استهدافها دول الخليج العربي، اليوم الاثنين، بهجمات صاروخية جديدة وطائرات مسيرة، مما أسفر عن سقوط إصابات في عاشر أيام الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة.

وقالت وزارة الدفاع القطرية، اليوم الاثنين، إنها تصدت لهجمة صاروخية استهدفت قطر ظهر اليوم، فضلا عن اعتراضها هجوما صاروخيا فجر اليوم أيضا.



