الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة العديري في الكويت

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الاثنين، استهداف قاعدة العديري للمروحيات الأمريكية في الكويت باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ كروز.

وأوضح الحرس الثوري في بيان، أن الهجوم استهدف منشآت المروحيات في القاعدة ومستودعات الوقود ومبنى القيادة.

وأشار البيان، إلى أن الهجوم أصاب 11 هدفا مهما، من بينها منصات مروحيات ومرافق لوجستية.

وأمس الأحد، أعلن الحرس الثوري الإيراني أيضا استهداف قاعدة العديري باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيرات ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول الخليج والأردن والعراق، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.