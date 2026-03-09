تواصل إيران إرسال كميات كبيرة من النفط الخام عبر نقطة اختناق الشحن في مضيق هرمز، بحسب شركة تانكر تراكرز، التي تراقب الصور الملتقطة بالأقمار الاصطناعية لتتبع حركة السفن.

وقال سمير مدني، أحد مؤسسي الشركة، إن طهران أرسلت ما بين 11 إلى 12 مليون برميل على الأقل عبر الممر المائي منذ بداية الحرب في 28 فبراير، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أن العدد الفعلي قد يكون أعلى ولكن هناك تأخيرات في بيانات الأقمار الاصطناعية بسبب الصراع.

وارتفعت أسعار النفط إلى 120 دولارا للبرميل، اليوم الاثنين، حيث إن الشحن توقف بشكل كبير عبر المضيق منذ بداية الصراع، مما يعني أن أغلب الدول المنتجة في الخليج العربي لا يمكنها إرسال إمداداتها إلى السوق العالمية، مما يشكل ضغطا على انتاجها.

ونظرا لأن تانكر تراكرز تتابع صور الأقمار الاصطناعية فهي قادرة على ملاحظة حركة السفن التي لا يمكن تتبعها عندما تغلق السفن أجهزة الإرسال والاستقبال الرقمية الخاصة بها.

وخرجت ناقلة نفط تسيرها اليونان من الخليج العربي عبر هرمز، وكانت إشارتها منقطعة. وقد ظهرت مرة أخرى منذ ذلك الحين بالقرب من ساحل الهند.