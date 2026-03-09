ألمانيا تدين قتل مستوطنين إسرائيليين لفلسطينيين

أدانت ألمانيا بشدة استشهاد مدنيين فلسطينيين مؤخرا في هجمات نفذها مستوطنون وجنود إسرائيليون بالضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية جوزيف هينترزيهر خلال مؤتمر صحفي في برلين، الاثنين.

وقال هينترزيهر: "العنف الموجه ضد المدنيين الفلسطينيين غير مقبول. وتقع مسئولية حمايتهم على عاتق إسرائيل، لذلك فإننا ندين هذه الهجمات بأشد العبارات".

وأشار إلى أن بلاده تتابع التطورات في الضفة الغربية بقلق، وأن هذه الحوادث تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات العنيفة ضد السكان المدنيين.

وشدد على ضرورة التحقيق فورا في جميع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون.

وفجر الأحد، استشهد 3 فلسطينيين بعد تعرضهم لإطلاق نار من مستوطنين إسرائيليين واختناقهم بغاز أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله.

وفي جنوب مدينة الخليل، قتل مستوطنون فلسطينيا وأصابوا آخرين خلال مهاجمة تجمع فلسطيني السبت، في حين استشهد فلسطينيان وأصيب 3 آخرون، الاثنين الماضي، في بلدة قريوت على يد مستوطنين.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، كثّف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد 1125 فلسطينيًا وإصابة نحو 11 ألفًا و700، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألفًا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.