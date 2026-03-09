اليونيسيف: مقتل 83 قاصرا في الهجمات الأخيرة على لبنان

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" بأن الهجمات الإسرائيلية على مواقع في الجارة لبنان تؤثر على حوالي 200 ألف طفل ومراهق.

وذكرت اليونيسف اليوم الاثنين نقلاً عن أرقام وزارة الصحة اللبنانية، أن الأسبوع الماضي شهد استشهاد 83 قاصرا وإصابة 254 آخرين جراء هذه الهجمات.

ومن بين 700 ألف شخص نزحوا من منازلهم بسبب القصف، كان أكثر من ربعهم دون سن الثامنة عشرة.

وقال المدير الإقليمي لليونيسف، إدوارد بيجبيدر، إن "هذه الأرقام مروعة، وهي دليل صارخ على الفاتورة الباهظة التي يفرضها النزاع على الأطفال".

وأضاف، "مع استمرار الضربات العسكرية في جميع أنحاء البلاد، يُقتل الأطفال ويُصابون بمعدلات مخيفة، وتفر العائلات من منازلها خوفا، بينما ينام آلاف الأطفال الآن في مراكز إيواء باردة ومكتظة".