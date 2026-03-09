رئيس الوزراء الكويتي: التهدئة لا تعني القبول بالأمر الواقع والسلام خيار استراتيجي

أكد ممثل أمير الكويت، رئيس مجلس الوزراء الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حرص دول مجلس التعاون الخليجي على خفض التصعيد وتغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية.

جاء ذلك خلال مشاركته في قمة قادة دول المنطقة والاتحاد الأوروبي عبر الاتصال المرئي، اليوم الاثنين، حيث أكد أن «التهدئة لا تعني القبول بالأمر الواقع، وأن السلام خيار استراتيجي راسخ؛ لكنه لا ينفصل عن حماية السيادة وصون الأمن الإقليمي».

وأعرب في كلمة خلال القمة عن إدانة دولة الكويت واستنكارها، بأشد العبارات، الهجمات الإيرانية السافرة على أراضيها وعلى دول المنطقة.

وجدد التأكيد أن «دولة الكويت ليست طرفًا في هذه الحرب، وأن أراضيها لن تستخدم للعمليات العسكرية ضد أي طرف».

وأوضح أن القوات المسلحة الكويتية تعاملت مع 234 صاروخًا باليستيًّا و423 طائرة مسيرة وصاروخ واحد جوال (كروز).

ولفت إلى «تسجيل وفاة مدنيين اثنين، منهما طفلة، واستشهاد 4 من منتسبي الجيش ووزارة الداخلية، إضافة إلى إصابة 91 آخرين».