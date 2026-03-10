قُتل 28 شخصا وأُصيب نحو 75 آخرين، الاثنين، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من لبنان، ضمن عدوان متواصل منذ أسبوع.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، إن 7 أشخاص قتلوا وأصيب 2 بجروح في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة النميرية قضاء النبطية جنوبي لبنان.

كما قتلت غارة إسرائيلية أخرى شخص وأصابت 8 آخرين في بلدة شوكين المجاورة، وفق الصحة.

وفي قضاء بنت جبيل جنوبي البلاد، أفاد وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل شخص وإصابة آخر من الجنسية السورية إثر غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجتين ناريتين على الطريق بين بلدتي بيت ياحون وتبنين.

كما قتل شخصان في غارة استهدفت بلدة الطيري في القضاء نفسه، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة النبطية الفوقا، وفق ذات المصدر.

وشمل القصف أيضا أطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية، إضافة إلى غارة استهدفت منزلا في بلدة حانين جنوبي لبنان.

وفي قضاء صور بالجنوب اللبناني، استهدفت غارة إسرائيلية سيارة على الطريق العام قرب ساحل بلدة برج رحال، فيما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بسقوط إصابات (لم تحدد عددهم) جراء غارة على بلدة الشهابية.

كما أعلن الصليب الأحمر إصابة 2 من مسعفيه إثر قصف إسرائيلي استهدف بلدة مجدل زون، أثناء إسعاف مصابين.

وقال الصليب في بيان إن طواقمه تحركت بعد التنسيق مع قوات "اليونيفيل" لإسعاف الجرحى، لكن الموقع تعرض لقصف ثان أدى لإصابة المسعفين ونقلهما إلى مستشفى جبل عامل في صور لتلقي العلاج.

وفي قضاء صيدا جنوبي البلاد، أفادت الوكالة الرسمية بإصابة 15 عاملا سوريا جراء غارة إسرائيلية استهدفت كوثرية الرز.

وفي البقاع شرقي البلاد، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة يونين شمال قضاء بعلبك، من دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.

وفي شمالي لبنان، سقطت مسيرة في بلدة البيرة قضاء عكار في منطقة مفتوحة، دون تسجيل أية إصابات، كما لم يحدد نوعية المسيرة ومصدرها.

كما استهدفت غارة إسرائيلية مبنى القرض الحسن في منطقة العاقبية جنوبي لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان إن غارات إسرائيلية على بلدتي طيردبا وجويا بقضاء صور جنوبي البلاد أسفرت عن مقتل 16 شخصا، وإصابة 40 آخرين.

وأوضحت الوزارة في بيان آخر أن سلسلة الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت أدت إلى مقتل شخص وإصابة 12 آخرين.

وأفاد مراسل الأناضول نقلا عن شهود بأن الموجة الجديدة من القصف بضاحية بيروت الجنوبية، بدأت بعد تحذيرات استهدفت البنية التحتية المالية المرتبطة بحزب الله، مما أدى إلى موجة نزوح من الأحياء المستهدفة.

وأشار إلى أن الجيش استهدف مباني "جمعية القرض الحسن" في مناطق "الصفير" (قرب كنيسة مار مخايل)، و"حارة حريك"، و"عين السكة" ببرج البراجنة، بالإضافة إلى فرع "ساحة المريجة" وفرع يقع على طريق المطار.

ولفت إلى أن غارات إسرائيلية استهدفت أيضا مبنى الجمعية على أوتوستراد "هادي نصر الله" مقابل أفران الوفاء، فيما شهدت مناطق حي الأميركان وحارة حريك غارات فجر الاثنين، أحدثت دمارا كبيرا في الممتلكات المحيطة.

وحتى الاثنين، بلغت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ 2 مارس الجاري 486 قتيلا و1313 جريحا، بينهم مئات الأطفال والنساء، وفقا لوزارة الصحة.

وفي 2 مارس، اتسعت رقعة الحرب إقليميا لتشمل لبنان، بعد أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة في 28 فبراير عدوانا متواصلا على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.