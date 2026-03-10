مسئول إسرائيلي ردا على ترامب: لم نستكمل بعد الحرب على إيران

انتقد مسؤول إسرائيلي كبير، الاثنين، تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قرب انتهاء الحرب مع إيران، مشددا على أنه "لم يستكمل شيء بعد".

جاء ذلك في تصريحات نقلتها القناة 15 العبرية الخاصة، عن المسؤول الإسرائيلي دون تسميته.

وقال المسؤول: "لم يستكمل شيء بعد، وكان تقييمنا المسبق أن المعركة ستستغرق حوالي أسبوعين".

وفي وقت سابق مساء الاثنين، قال ترامب لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية: "أعتقد أن الحرب قد انتهت تقريبا.. ليس لديهم أسطول بحري، ولا اتصالات، ولا سلاح جو".

وأضاف: "الحرب تقريبا انتهت، لقد تقدمنا كثيرا على التقديرات التي كانت تتحدث عن 4 إلى 5 أسابيع".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيرات ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول الخليج والأردن والعراق، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.