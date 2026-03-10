اختيار المشاط ضمن قائمة أفضل 30 قيادة فكرية نسائية دولية بقائمة NBC Washington

أُختيرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي السابقة، ضمن قائمة أفضل 30 امرأة قيادة فكرية عالميًا، التي نشرتها NBC Washington بالتعاون معGlobal Group Media، وذلك ضمن سلسلة RisingWomanSeries، إلى جانب مجموعة من النساء الملهمات اللاتي يسهمن في تشكيل السياسات والتمويل والحوكمة والتنمية.

تسلّط هذه القائمة الضوء على مجموعة من القيادات النسائية الملهمات اللاتي يقدن تحولات مؤثرة على مستوى العالم، سواء في مجالات السياسات العامة أو التكنولوجيا أو الابتكار أو العمل المجتمعي.

وتمثل هؤلاء النساء نماذج للقيادة والرؤية المستقبلية، حيث يعملن على معالجة تحديات عالمية كبرى وإحداث تغيير ملموس في مجتمعاتهن.

وتضم القائمة نساءً يقُدن جهودًا في مجالات متعددة مثل التكنولوجيا الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والعمل المناخي، والسياسات العامة، وريادة الأعمال، حيث يساهمن في صياغة مستقبل أكثر استدامة وشمولًا.