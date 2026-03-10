الإمارات تدين هجوما استهدف قنصليتها في كردستان العراق

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي وصفته بأنه إرهابي وغادر، نُفِّذ بطائرة مسيّرة، الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق، وأسفر عن أضرار جانبية دون تسجيل أي إصابات.

وقالت في بيان، إن استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يُعد انتهاكًا صارخًا لكافة الأعراف والقوانين الدولية، ولا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها، بما يشكل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين.

وأضافت الوزارة على أن دولة الإمارات تطلب من حكومة جمهورية العراق الشقيق وحكومة كردستان العراق بالتحقيق في ملابسات هذا الهجوم لتحديد الجهات المسؤولة عنه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة المتسببين.

وشددت الوزارة على رفض دولة الإمارات القاطع لمثل هذه الهجمات الغادرة التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدة ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقًا للقوانين والأعراف الدولية.

الإمارات تدين بأشد العبارات استهداف القنصلية العامة في كردستان العراقhttps://t.co/sZdQ9a2TUH pic.twitter.com/qSnMB29SSy — MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) March 9, 2026



وجاء هذا التطور على وقع الحرب الراهنة في المنطقة، فمنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريًا على إيران، أسفر عن مقتل المئات، في مقدمتهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد إيران بهجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول الخليج العربي والعراق والأردن، لكن بعضها تسبب بقتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات. كما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.