وكالة «تسنيم» الإيرانية تنشر رسالة بخط يد علي لاريجاني لكن مضمونها لا يشير إلى نجاته

نشرت وكالة «تسنيم» الإيرانية، اليوم الثلاثاء، رسالة بخط يد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، لكن مضمونها لا يشير إلى نجاته.

وقال لايجاني، في الرسالة إن «مقتل جنود البحرية الإيرانية على متن السفينة الحربية (دنا)، هو جزء من تضحيات الأمة الإيرانية الباسلة، التي برزت في هذا الوقت العصيب ضد الظالمين الدوليين»، بحسب وصفه.

وأضاف في رسالة نعيه للجنود: «ستبقى ذكراهم خالدة في قلوب الشعب الإيراني، وستُرسّخ هذه الشهادة دعائم الجيش الإيراني في هيكل القوات المسلحة لسنوات قادمة»، وفق تعبيره.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، رسميًا اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، في غارة جوية.

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، أشار كاتس، إلى أن رئيس الأركان أبلغه باغتيال كل من: لايجاني، وقائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني.

وقالت القناة 12 العبرية، إن «علي لاريجاني كان من بين الأهداف التي استهدفها الجيش الإسرائيلي ليلة أمس في إيران».

وأضافت: «لا تزال نتائج الهجوم على الاريجاني قيد التحقيق، وهو ثاني أرفع شخصية في النظام الإيراني بعد مجتبى خامنئي في الأيام الأخيرة».

كما ذكرت مصادر أخرى أن الجيش يتحقق مما إذا كان قد قتل لاريجاني، ولم يصدر أي تعليق من إيران.

ومن بين المسئولين الإيرانيين الذين قتلوا جراء الغارات الأمريكية والإسرائيلية، المرشد الأعلى السابق علي خامنئي.

كذلك أسفرت الهجمات عن مقتل عدد من أبرز القيادات العسكرية والسياسية الإيرانية.