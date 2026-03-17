القنصل الإيراني في النجف: مستمرون بتزويد العراق بالكهرباء والغاز

أعلن القنصل العام الإيراني في النجف، سعيد سيدين، اليوم الثلاثاء، الاستمرار في تزويد العراق بالكهرباء والغاز، مشيرا إلى أن جميع المنافذ الحدودية مع العراق مفتوحة، والحركة التجارية مستمرة بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن سيدين قوله إن "المعركة مستمرة منذ أكثر من أسبوعين، ونرى القوات المسلحة الإيرانية تضرب المصالح الأمريكية وتضرب الكيان الصهيوني في عقر داره، وأيضاً أينما تواجد الأمريكيون تضربهم".

وأكد القتصل سيدين أن "الحكومة الإيرانية قائمة بجميع أمورها بشكل طبيعي، وقد اجتمع مجلس الخبراء بسرعة وتداول موضوع القيادة وانتخب مجتبى خامنئي لقيادة البلد، وجميع الأمور تسير في الجمهورية بشكل سلس وممتاز".

وأوضح أن "ضرب قوات هيئة الحشد الشعبي في العراق بدأ مع الهجوم على إيران ، وهذا يدل على أن الحشد الشعبي أيضاً من بنك الأهداف الأمريكية في المنطقة"

وقال: " إيران ملتزمة باتفاقياتها الأمنية مع جميع الدول بما فيها العراق، ودائماً تكون إلى جانب العراق في جميع الظروف"، لافتاً إلى أن "الطرف الآخر، أي الأمريكي، لا يلتزم بالاتفاقية الأمنية مع العراق ويستخدم أجواء العراق كي تضرب إسرائيل الجمهورية الإسلامية وبعض التحركات التي قد يقوم بها".

وأشار إلى أن "الحرب الحالية إقليمية، وإذا استمرت فإن دول المنطقة كلها قد تتعرض لقلة في إنتاج الطاقة وربما يحدث خلل في هذا المجال"، موضحاً أن "العديد من مواقع إنتاج النفط أو الغاز تعرضت للهجوم وبعضها واجه نكسات، ولا يُعرف كيف سيكون الوضع إذا استمر الصراع".

وأوضح سيدين أن "المطارات مغلقة بسبب الوضع الأمني، لكن المنافذ الحدودية مفتوحة والزوار يتبادلون بين البلدين"، مشيراً إلى أن "الكيان الصهيوني ضرب بعض المناطق الحدودية داخل إيران، ما قد يعيق حركة الزوار والمسافرين بين البلدين".

وفي شأن التحركات بشمال العراق، قال القنصل الإيراني: "سمعنا أيضاً بعض الأخبار المتناقضة حول تحركات الأكراد الإيرانيين في منطقة كردستان العراق، لكن لدينا استراتيجية واضحة في الحرب وهي أن الجمهورية الإسلامية سترد على أي نقطة تُهاجم منها".

وتابع:"ليس لدينا أي مشكلة مع الشعب الكردي في العراق أو مع العراقيين بشكل عام، فهم إخوة لنا نحترمهم ونعزهم، لكن في الحرب يجب ملاحظة أن المصالح الأمريكية والأماكن التي تُستخدم لمهاجمتنا من خلالها ستُستهدف بالرد".