استهداف ناقلة غاز مسال ترفع علم الكويت قبالة سواحل الإمارات

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء، إن مقذوفا مجهولا أصاب ناقلة على بعد 23 ميلا بحريا شرقي الفجيرة في الإمارات، مما تسبب في أضرار هيكلية طفيفة.

وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات بين أفراد الطاقم، ولم يتم الإبلاغ أيضا عن أي ضرر بيئي.

وقالت مصادر أمنية بحرية إن الناقلة المتضررة تدعى «غاز الأحمدية» وتحمل شحنة من الغاز المسال، مشيرة إلى أنها كانت راسية في الميناء.

وأضاف أحد المصادر أن الضرر نجم على الأرجح عن شظايا من عملية اعتراض جوي.

ولم ترد شركة ناقلات النفط الكويتية، المشغلة للناقلة، على طلب «رويترز» للتعليق حتى الآن.

وأعلنت الإمارات، الثلاثاء، نشوب حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية ناجم عن استهداف بطائرات مسيرة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة في منشور على حسابه في «إكس»، إن فرق الدفاع المدني بالإمارة باشرت على الفور بالتعامل مع الحادث، فيما تواصل جهودها للسيطرة عليه.



