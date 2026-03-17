صحة غزة: شهيدان و20 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: شهيدان و20 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، إلى 673 شهيدًا، و1799 إصابة، و756 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و249 شهيدًا، و171 ألفًا و898 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

واستشهد ثلاثة مواطنين أحدهم طفل وأصيب 12 آخرون – اليوم الثلاثاء- جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبة في مواصي خان يونس، مع استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار.

وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال قصفت جيبا من نوع توسان أبيض اللون في مواصي خان يونس، ما أدى إلى ارتقاء الشهداء يحيى فايز أبو لبدة، وإحسان حامد السميري، والطفل تامر بركة، وإصابة 12 آخرين بجروح.

ومنذ 10 أكتوبر الماضي، تواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق إطلاق النار عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق في مختلف أرجاء قطاع غزة.