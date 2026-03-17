قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه رصد قبل قليل، إطلاق موجة صواريخ جديدة من إيران باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى أن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض هذا التهديد.

ويأتي هذا الهجوم بعد إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، رسميًا اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، في غارة جوية.

ودعا جيش الاحتلال مواطنيه إلى الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، والدخول إلى الملاجئ، والبقاء فيها حتى إشعار آخر.

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، أشار كاتس، إلى أن رئيس الأركان أبلغه باغتيال كل من: لايجاني، وقائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن سلاح الجو، بتوجيه استخباراتي دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية، أغار أمس، بشكلٍ موجه بالدقة في قلب طهران، واغتال قائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، أن قوات الباسيج تشكل جزءًا من القوات المسلحة الإيرانية، زاعمًا أنها «أشرفت على عمليات قمع مركزية؛ مستخدمةً العنف الوحشي والاعتقالات الواسعة واستخدام القوة ضد المتظاهرين المدنيين».

وأشار إلى أن «عملية اغتيال سليماني، تضاف إلى نجاح القضاء على عشرات القادة الكبار من القوات المسلحة الإيرانية، وتشكل ضربة قاسية إضافية لمنظومات القيادة والسيطرة الأمنية التابعة للنظام»، بحسب تدوينته.

ومن بين المسئولين الإيرانيين الذين قتلوا جراء الغارات الأمريكية والإسرائيلية، المرشد الأعلى السابق علي خامنئي.

كذلك أسفرت الهجمات عن مقتل عدد من أبرز القيادات العسكرية والسياسية الإيرانية.