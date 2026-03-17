كتائب حزب الله بالعراق تطالب «كل جندي أجنبي» بمغادرة البلاد

دعت كتائب حزب الله في العراق، كلّ "جندي أجنبي" إلى مغادرة البلاد، معتبرة أن عدم استقرار البلاد "يكمن في الوجود الأمريكي الذي وصفته بالخبيث.

وقالت الكتائب في بيان، إن استقرار العراق لن يتحقق إلّا بخروج آخر جندي أجنبي من الأراضي العراقية، بحسب وكالة فرانس برس.

وحمل البيان توقيع أبو مجاهد العسّاف، وهو الأول باسمه منذ تعيينه الاثنين مسؤولا أمنيا للكتائب خلفا لأبو علي العسكري الذي أعلنت مقتله من دون تحديد ظروف ذلك أو تاريخه.

وكتائب حزب الله العراق تعد من أهم الجماعات الشيعية المسلحة الموالية للحرس الثوري وتشن منذ بدء الحرب الإيرانية مع إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على المصالح الأمريكية إلى جانب حركة النجباء.