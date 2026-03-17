شدد الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، مساء الثلاثاء، على استمرار "المقاومة" ضد إسرائيل، محددًا أربعة مطالب اعتبر أنها تمثل "الحل المتاح" لإنهاء التصعيد.

جاء ذلك في رسالة وجهها قاسم إلى عناصر "حزب الله" الذين يواجهون الهجمات الإسرائيلية في جنوبي لبنان منذ 2 مارس الجاري.

ووفق السلطات اللبنانية، خلّفت الهجمات الإسرائيلية حتى الثلاثاء 912 شهيدا، بينهم نسبة كبيرة من الأطفال والنساء، إضافة إلى 2221 جريحًا، فضلاً عن أكثر من مليون نازح.

وخاطب قاسم مقاتلي "حزب الله والمقاومة الإسلامية" قائلاً إن "مواجهتكم للعدوان الإسرائيلي الأمريكي من أشرف الأعمال"، مؤكداً أن الحزب "في موقع الدفاع المشروع لتحرير الأرض ورفض الاستسلام وحماية استقلال الوطن".

وأشاد بما وصفه بـ"شجاعة المقاومة في صدّ العدوان، ومستوى الإعداد للمعركة"، مشددًا على أن "الميدان هو الذي سيحسم النتيجة مهما بلغت التضحيات".

وحدد قاسم أربعة مطالب للحل، هي: إيقاف العدوان الإسرائيلي، والانسحاب من الأراضي المحتلة، والإفراج عن الأسرى، وعودة المهجرين إلى قراهم ومدنهم مع بدء إعادة الإعمار، معتبراً أن تحقيق ذلك ممكن.

وكان "حزب الله" قد أعلن في 2 مارس تنفيذ هجوم على موقع عسكري شمالي إسرائيل، رداً على ما قال إنها اعتداءات متواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر 2024.

ومنذ 3 مارس، أعلنت إسرائيل تنفيذ عمليات برية داخل الأراضي اللبنانية، فيما أكد "حزب الله" التصدي للقوات المتوغلة، وسط تقارير إعلامية إسرائيلية تشير إلى توغل بعمق عدة كيلومترات داخل جنوب لبنان.

ويأتي التصعيد في ظل اتساع نطاق المواجهة في المنطقة، بالتزامن مع الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ 28 فبراير الماضي، والتي أسفرت عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، مع امتداد التوتر إلى أكثر من جبهة في الشرق الأوسط.