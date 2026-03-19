البرازيل: الشرطة تقتل 8 مشتبه بكونهم تجار مخدرات في أحياء ريو الفقيرة

أسفرت عملية للشرطة البرازيلية في أحياء الفافيلا في ريو دي جانيرو، يوم الأربعاء، عن مقتل سبعة أشخاص يشتبه في أنهم من تجار المخدرات، بينهم زعيم عصابة، إضافة إلى أحد السكان المحليين الذي وقع في مرمى النيران المتبادلة، بحسب ما أفاد به مسؤولون في إنفاذ القانون.

وقال الكولونيل مارسيلو دي مينيزيس، أمين الشرطة العسكرية، في مؤتمر صحفي، إن كلاوديو أوجوستو دوس سانتوس، وهو زعيم في تجارة المخدرات وعضو في منظمة "القيادة الحمراء" الإجرامية سيئة السمعة، من بين القتلى في العملية التي جرت في وسط ريو.

وردا على ذلك، قالت الشرطة إن "مجرمين" أشعلوا النار في حافلة وأغلقوا طرقا في المنطقة الوسطى من ريو. وحاول بعضهم سرقة مفاتيح حافلات لاستخدامها في قطع الطرق. وأضافت الشرطة أنه تم توقيف خمسة أشخاص بتهم تتعلق بأعمال تخريب.

وأفاد مارسيو سوزا، سائق الحافلة التي أُضرمت فيها النيران، بأن المهاجمين صعدوا إلى الحافلة ومعهم زجاجتان من البنزين.

وقال سوزا في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس (أ ب): "حدث كل شيء بسرعة كبيرة. لا يوجد أمن".

وقالت الشرطة العسكرية في منشور على منصة إكس إن حوالي 150 رجل شرطة عسكرية شاركوا في العملية التي استهدفت المناطق الحضرية الواسعة في أحياء برازيريس وفاليه وفوجيتييرو وكوروا وإيسكونديدينيو وباولا راموس، وأضافت أن العملية أسفرت عن ضبط أسلحة تشمل بنادق ومسدسات ومسدسات بأسطوانات دوارة.