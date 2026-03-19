الإمارات: الاعتداء الإيراني على رأس لفان بقطر تصعيد خطير

عبر الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها الشديدين لـ"الاعتداء الإيراني الإرهابي الذي استهدف مدينة رأس لفان الصناعية في دولة قطر"، والذي أسفر عن وقوع أضرار جسيمة.

وشدد في بيان على أن "هذه الاعتداءات تعد تصعيداً خطيراً وانتهاكاً لمبادئ القانون الدولي"، مؤكداً تضامن ووقوف دولة الإمارات الكامل مع قطر، ودعمها المطلق لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون وحماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها والحفاظ على استقرارها.

وأكد أن "هذا الاعتداء الذي استهدف البنية التحتية الصناعية يمثل تهديداً مباشراً لأمن الطاقة العالمي، ولأمن واستقرار المنطقة وشعوبها، وينطوي على تداعيات بيئية وإنسانية خطيرة".