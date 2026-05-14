الكشف عن القائمة المبدئية لمنتخب كولومبيا في كأس العالم

كشف نيستور لورينزو، المدير الفني لمنتخب كولومبيا قائمة فريقه المبدئية، لبطولة كأس العالم 2026، المُقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا.

ويتواجد منتخب كولومبيا في المجموعة الـ 11 ببطولة كأس العالم 2026، بجانب منتخبات، البرتغال، والكونغو الديموقراطية، وأوزبكستان.

وضمت قائمة منتخب كولومبيا لبطولة كأس العالم 55 لاعبًا، منهم لويس دياز، نجم بايرن ميونيخ الألماني، وخاميس رودريجيز، لاعب مينيسوتا يونايتد الأمريكي.

وجاءت قائمة منتخب كولومبيا المبدئية للمشاركة في كأس العالم 2026، كالتالي:

حراسة المرمى: كيفن مير - ألفارو مونتيرو - أندريس موسكيرا - ديفيد أوسبينا - ألدير كوينتانا - كاميلو فارجاس.

خط الدفاع: ألفارو أنجولو - سانتياجو أرياس - كريستيان بورخا - خوان ديفيد كابال - كارلوس كويستا - ويلر ديتا - جونيور هيرنانديز - جون لوكومي - دييفر ماتشادو - ييري مينا - يوهان موخيكا - موسكيرا - دانييل مونيوز - إدير أوكامبو - أندريس رومان - يوهان رومانيا - دافينسون سانشيز.

خط الوسط: جون أرياس - ياسر أسبريا - جوردان باريرا - ويلمار باريوس - جامينتون كامباز - يوهان كاربونيرو - خورخي كاراسكال - كيفن كاستانيو - إدوين سيتري - نيلسون ديوسا - كارلوس جوميز - سيباستيان جوميز - جيفرسون ليرما - جون سوليس - خوان بورتيلا - جوستافو بويرتا - خوان كوينتيرو - يوهان روخاس - خاميس رودريجيز - خوان مانويل رينجيفو - ريتشارد ريوس - خوان جييرمو كوادرادو.

خط الهجوم: رافائيل بوري - جون كوردوبا - جون دوران - كوتشو هيرنانديز - جون ميندوزا - لويس سواريز - سيباستيان فيلا - نيسر فياريال - كيفن فيفيروس - لويس دياز.