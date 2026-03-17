الثلاثاء 17 مارس 2026 8:07 م القاهرة
الدفاع السعودية: اعترضنا ودمرنا 7 مسيّرات خلال ساعات


نشر في: الثلاثاء 17 مارس 2026 - 7:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 مارس 2026 - 7:52 م

أعلنت السعودية، عبر وزارة دفاعها، صد مزيد من الهجمات التي تتعرض لها المملكة، من قِبل إيران، في خضم التصعيد الراهن.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي، في تصريح مقتضب، باعتراض وتدمير 7 مسيّرات خلال الساعات الماضية في المنطقة الشرقية.
ومنذ 28 فبراير، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة

 

