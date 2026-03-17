رئيس وزراء العراق يجدد إدانته لاستهداف البعثات الدبلوماسية والسفارات

ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في العراق محمد شياع السوداني، اجتماعا أمنيا خاصا، ضم القيادات الامنية والعسكرية والاستخبارية، لمتابعة التطورات الامنية داخليا وخارجيا.

واطلع السوداني،وفق بيان لمكتبه الإعلامي، على الموقف الأمني والعسكري ميدانيًّا، ومستوى تأهب وجهوزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لأداء واجبها ومهامها الوطنية والقانونية في حفظ الأمن، وحماية الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية والاقتصادية.

وشدد الاجتماع على رفض الاعتداءات الغادرة التي أوقعت عددًا من الضحايا بين صفوف الحشد الشعبي، كما جدد إدانة استهداف البعثات الدبلوماسية والسفارات.

وقال إن هذه الاستهدافات تمثل محاولة اجرامية لزعزعة استقرار العراق وأمنه وسلامته.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر أمنية ​باستئناف هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على السفارة الأمريكية ومنشأة دبلوماسية في العراق، الثلاثاء، بعد سلسلة ‌من الهجمات التي وقعت في وقت سابق ‌من ‌اليوم.

وذكرت مصادر أمنية أن صواريخ وطائرة مسيرة متفجرة استهدفت السفارة الأمريكية ‌في بغداد، ‌مما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار وسماع دوي انفجار قرب المجمع.

وأضافت ‌المصادر أن ثلاث طائرات مسيرة متفجرة على الأقل استهدفت منشأة دبلوماسية أمريكية ​قرب مطار بغداد ​الدولي، مما أدى إلى تفعيل أنظمة الدفاع ​الجوي (سي-رام). ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.