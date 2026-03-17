

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "تؤدي بشكل جيد جداً" خلال الحرب على إيران، مشيراً إلى أن "إصلاح الأضرار" في إيران "سيستغرق 10 سنوات لكن يجب أن نجعل هذا الأمر أكثر استدامة".

وأضاف ترامب، في تصريحات من البيت الأبيض، أن "الولايات المتحدة لا يمكنها السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، مشيراً إلى أن طهران كانت "على بعد أسبوعين فقط من امتلاك سلاح نووي"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وقال إن الضربات التي نفذتها قاذفات B-2 قبل "7 أو 8 أشهر" حالت دون ذلك، مضيفاً أنه "لو لم تنفذ تلك القاذفات مهمتها، لكانت إيران امتلكت سلاحاً نووياً، ولم يكن بالإمكان التحدث معها على الإطلاق".

وتابع ترامب أن إيران "كانت سترغب في استخدام هذا السلاح"، مشيراً إلى أنها "أرسلت صواريخ باليستية قوية إلى جيرانها"، وقال إنها "كانت ستستهدف الشرق الأوسط وأوروبا".



وأكد ترامب: "لقد قمنا بعمل جيد، وكثير من الناس يقدّرون ذلك"، مضيفاً أن "عدداً من الرؤساء كانوا يدركون أنه كان ينبغي القيام بهذه الخطوة".