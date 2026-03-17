الثلاثاء 17 مارس 2026 12:44 م القاهرة
العراق: إجراءات تأمين سجن عناصر داعش كافية

بغداد - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 17 مارس 2026 - 11:58 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 مارس 2026 - 11:58 ص

عقد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، اجتماعا عالي المستوى لبحث الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية السجون ومراكز إيداع المتهمين وضمان عدم إمكانية حصول أي خرق أمني لهذه السجون.

وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيان صحفي، أن القاضي فائق زيدان قاد اجتماعا ضم  وزراء  الداخلية  والعدل ومستشار الأمن القومي ونائب رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي وقاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الأولى لبحث  الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية السجون ومراكز إيداع المتهمين.

وقدم وزيرا الداخلية والعدل شرحا مفصلا عن الإجراءات والتحصينات اللازمة لحماية السجون، وبالشكل الذي يبعث الطمأنينة والضمان بعدم إمكانية حصول أي خرق أمني لهذه السجون.

كما دعا المجتمعون وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في طرح المعلومات عن موضوع السجناء المنقولين من مراكز الاحتجاز في سوريا، وعدم اعتماد التحليل البعيد عن واقع الحال، إذ أن الإجراءات المتخذة لتأمين السجن الخاص بهم كافية لمنع أي خرق محتمل.

 


