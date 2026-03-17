وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن رسميا اغتيال علي لاريجاني

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، رسميًا اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، في غارة جوية.

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، أشار كاتس، إلى أن رئيس الأركان أبلغه باغتيال كل من: لايجاني، وقائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بنشر رسالة من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، خلال دقائق.

وقالت وكالة «مهر» الإيرانية، إن لاريجاني، سينشر رسالة خلال دقائق قليلة، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني.

وقالت القناة 12 العبرية، إن «علي لاريجاني كان من بين الأهداف التي استهدفها الجيش الإسرائيلي ليلة أمس في إيران».

وأضافت: «لا تزال نتائج الهجوم على الاريجاني قيد التحقيق، وهو ثاني أرفع شخصية في النظام الإيراني بعد مجتبى خامنئي في الأيام الأخيرة».

كما ذكرت مصادر أخرى أن الجيش يتحقق مما إذا كان قد قتل لاريجاني، ولم يصدر أي تعليق من إيران.

ومن بين المسئولين الإيرانيين الذين قتلوا جراء الغارات الأمريكية والإسرائيلية، المرشد الأعلى السابق علي خامنئي.

كذلك أسفرت الهجمات عن مقتل عدد من أبرز القيادات العسكرية والسياسية الإيرانية.