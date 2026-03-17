الصحة الكويتية: إصابة اثنين من طواقم الطوارئ الطبية بعد سقوط شظايا على مركز إسعاف

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند، بتعرض اثنين من منتسبي فرق الطوارئ الطبية لإصابات أثناء تواجدهما في مقر عملهما بأحد مراكز الإسعاف، وذلك إثر سقوط شظايا على الموقع، مشيرًا إلى إبلاغ السلطات المعنية للتحقق منها واتخاذ اللازم.

وأوضح في بيان، اليوم الثلاثاء، أن فرق الطوارئ باشرت التعامل مع الحادث بشكل فوري، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في الموقع، قبل نقلهما إلى أحد المستشفيات القريبة لاستكمال التقييم والرعاية الطبية اللازمة، مشيرا إلى أن حالتهما مستقرة ويتلقيان الرعاية الطبية اللازمة، ووضعهما الصحي مطمئن.

وأكد أن وزارة الصحة، تتابع الحادث وتعمل بتنسيق كامل مع الجهات المعنية في الدولة، في إطار منظومة وطنية متكاملة، بما يضمن سلامة الكوادر الصحية واستمرارية تقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية، دون أي تأثير على جاهزية الخدمات الصحية المقدمة.

وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش في الكويت أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة تستهدف أجواء البلاد.

وأوضحت رئاسة الأركان أن «الأصوات التي قد تُسمع في بعض المناطق ناجمة عن عمليات اعتراض تنفذها أنظمة الدفاع الجوي، في إطار التعامل مع التهديدات الجوية».

ودعت الجهات العسكرية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، ومتابعة المعلومات عبر القنوات الرسمية فقط.