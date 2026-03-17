الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزة الـ158 تحمل 2400 طن مساعدات لدعم الفلسطينيين

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الثلاثاء ، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 158، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

حملت القافلة في يومها الـ 158، أكثر من 2,400 طن من المساعدات الإنسانية الشاملة، تضمنت سلال غذائية، دقيق، مواد إغاثية، مواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع، فضلًا عن إمدادات الشتاء الأساسية من مراتب وملابس شتوية.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 800 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.