جيش الاحتلال يعلن رسميا تفاصيل اغتيال لاريجاني

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا بتفاصيل عملية اغتيال علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، واصفة إياه بالقائد الفعلي للنظام الإيراني.

ولم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من إيران لاغتيال لاريجاني، لكن بيانا منسوبا للحرس الثوري نُشر على قناة "تلجرام" تحدث عن انتقام لعملية اغتياله بتوجيه ضربة صاروخية انشطارية إلى تل أبيب وضواحيها.

قال جيش الاحتلال: "نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربة دقيقة، بتوجيه من الاستخبارات العسكرية وباستخدام قدرات عملياتية متطورة، في قلب طهران، أسفرت عن اغتيال علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي كان يُعتبر القائد الفعلي للنظام الإيراني الإرهابي، وذلك أثناء وجوده بالقرب من العاصمة طهران".

أضاف: "لسنوات، كان لاريجاني يُعتبر أحد أبرز الشخصيات وأكثرها خبرة في قيادة النظام الإيراني الإرهابي، وكان مقربًا من مرشده علي خامنئي، وبعد اغتيال خامنئي، عزز لاريجاني موقعه كقائد فعلي للنظام الإيراني الإرهابي، وقاد الحرب ضد إسرائيل ودول المنطقة".

وزعم جيش الاحتلال أن "لاريجاني في إطار مهامه، قاد التنسيق السياسي والأمني ​​للنظام الإيراني الإرهابي، وشارك في توجيه النشاط الدولي. وخلال موجة الاحتجاجات الأخيرة ضد النظام في إيران، قاد لاريجاني عمليات قمع عنيفة، بل وأشرف شخصيًا على مجزرة ارتُكبت بحق المتظاهرين الإيرانيين".

اعتبر جيش الاحتلال القضاء على لاريجاني ضربةً إضافيةً لقدرات القيادة الإيرانية على إدارة وتنسيق أنشطتها ضد إسرائيل، وذلك بعد تصفية عشرات القادة والزعماء في النظام الإيراني على يد إسرائيل في عملية "زئير الأسد".