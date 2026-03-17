نتنياهو يسخر من اغتيال المسئولين في إيران: مناوباتهم في الحرس الثوري قصيرة جدا

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسخرية على وتيرة اغتيال كبار المسئولين في إيران، قائلًا: "مناوباتهم في الحرس الثوري قصيرة جداً"، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وعبر منصة "إكس"، نشر مكتب نتنياهو صورة له أثناء توجيهه أوامر اغتيال كبار المسئولين الإيرانيين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير ‌الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس ⁠مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في ‌غارة ⁠جوية إسرائيلية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ولم يصدر تأكيد من ⁠جانب إيران على الفور.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل قائد الباسيج الإيراني غلام رضا سليماني، دون أن يصدر حتى الآن أي تأكيد من طهران.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال، في بيان: "في ضربة دقيقة في طهران: الجيش الإسرائيلي يقضي على قائد وحدة الباسيج"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأوضح البيان: "نفذت القوات الجوية، بتوجيهات استخباراتية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية، هجوما دقيقا أمس (الإثنين) في قلب طهران، أسفر عن اغتيال غلام رضا سليماني، قائد وحدة الباسيج على مدى السنوات الست الماضية".

وأضاف: "قوات الباسيج جزء من القوات المسلحة للنظام الإيراني الإرهابي".