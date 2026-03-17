عراقجي لـ جوتيريش: لا يمكن فصل مضيق هرمز عن الحرب المفروضة من أمريكا وإسرائيل

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اتصالًا هاتفيًا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مساء الاثنين، لمناقشة آخر التطورات في المنطقة، واستمرار الهجوم العسكري الأمريكي والإسرائيلي على إيران، فضلاً عن التطورات في لبنان.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أشار عراقجي، إلى الانتهاك الصارخ للمبادئ والقواعد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، جراء استمرار الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على بلاده.

وأشار إلى مسئولية الأمم المتحدة والأمين العام في إدانة هذا الهجوم «بشكل قاطع وصريح»، ومحاسبة المسئولين عنه، وفقًا للفصل السابع من ميثاق المنظمة.

ونوه عراقجي، أن «العدوان العسكري للولايات المتحدة والكيان الصهيوني المصدر الرئيسي لانعدام الأمن في المنطقة ومضيق هرمز».

وأضاف: «لا يمكن النظر إلى الوضع في مضيق هرمز بمعزل عن الوضع العام في المنطقة، لأن تعطيل الملاحة في المضيق نتيجة للحرب التي فرضتها الولايات المتحدة وإسرائيل».

واستطرد: «يجب على كل دولة ومؤسسة دولية معنية بالسلام والأمن أن تدين بمسئولية ودون مساومة جرائم هذين النظامين، وأن تطالب بإنهاء عدوانهما العسكري على الشعب الإيراني»، بحسب تعبيره.

كما أدان العدوان الإسرائيلي على لبنان ومقتل مئات الأشخاص فيه، مؤكداً أن «استمرار الإهمال واللامبالاة تجاه انتهاكات إسرائيل الإجرامية للقانون في فلسطين المحتلة وضد دول المنطقة لن يؤدي إلا إلى توسيع دائرة العدوان، وتفاقم انعدام الأمن في المنطقة والعالم».