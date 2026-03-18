إصابة سائح ألماني في هجوم بسكين بجزيرة مايوركا الإسبانية

أصيب سائح ألماني في هجوم بسكين خارج فندقه في جزيرة مايوركا الإسبانية، ونقل إلى المستشفى، وفقا لتقارير إعلامية محلية.

وتفترض الشرطة أن الحادث كان محاولة سرقة، بحسب ما أوردته الصحيفتان الناطقتان بالألمانية مايوركا تسايتونج ومايوركا ماجازين يوم الثلاثاء.

ووقع الهجوم في بلايا دي بالما، وهي منطقة منتجعات شهيرة بين السياح الألمان.

وعثر موظف فندق على الشاب / 25 عاما / مساء الاثنين خارج الفندق وهو مصاب بجروح في الجزء العلوي من جسده، وحاول وقف النزيف باستخدام منشفة. وألقت الشرطة القبض على مشتبه بهما بعد ذلك بفترة وجيزة، بحسب ما ذكرت الصحف نقلا عن الشرطة.

وصرح الضحية بأن المهاجمين كانوا ألمانا وحاولوا سرقته، وكانوا ملثمين ومسلحين بسكين، وفقا للتقارير.

وبعد تلقيه العلاج من جرح قطعي، تمكن الرجل من مغادرة المستشفى.