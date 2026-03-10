إدارة الأهلي تعاقب اللاعبين بغرامات كبيرة بعد الخسارة من طلائع الجيش

قررت إدارة النادي الأهلي، توقيع غرامات مالية على اللاعبين بعد الخسارة أمام طلائع الجيش في ختام مشوار الفريق في الدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتلقى النادي الأهلي خسارة مفاجئة أمام مستضيفه طلائع الجيش بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين، على ملعب ستاد الكلية الحربية، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

واتخذ وليد صلاح الدين قرارًا سريعًا بعد الخسارة بتوقيع غرامات مالية كبيرة على اللاعبين، ربما تكون من أكبر الغرامات في تاريخ النادي.

وعقد الأهلي فرصه في التتويج بلقب الموسم الحالي من الدوري، بعدما واصل فقد النقاط قبل الدور الثاني، الذي يشهد 6 مباريات قوية مع الفرق المنافسة على اللقب.

بهذه النتيجة تجمد رصيد النادي الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الثاني، وكذلك 3 نقاط عن الزمالك المتصدر، والذي يلعب أخر مبارياته في الدور الأول يوم الأربعاء أمام إنبي

فيما رفع طلائع الجيش رصيده للنقطة 22 وتقدم للمركز الرابع عشر في جدول الترتيب 20 مباراة، حيث حقق 5 انتصارات وتعادل 7 مرات مقابل 8 هزائم للفريق.