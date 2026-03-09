إيران تعلن تنفيذ هجمات بصواريخ ذات رؤوس حربية ثقيلة

أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، الاثنين، شنها هجمات جديدة بصواريخ ذات رؤوس حربية ثقيلة استهدفت إسرائيل وأهدافا أمريكية في المنطقة.

وذكرت في بيان، الاثنين، أنها أطلقت هجمات واسعة النطاق بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وذلك ضمن الموجة 31 من عملية "الوعد الصادق 4".

وبحسب البيان تم "إهداء" الموجة 31 من العملية لمجتبى خامنئي الذي تم اختياره مرشدا للبلاد مساء الأحد.

والأحد، أعلن مجلس خبراء القيادة في إيران رسميا اختيار مجتبى خامنئي (56 عاما) مرشدا جديدا للبلاد خلفا لوالده علي خامنئي الذي حكم البلاد 37 عاما.

ويتمتع "المرشد الأعلى" بسلطة تفوق أجهزة الدولة كافة، بما فيها الرئيس، وبصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، يلعب دورا حاسما في قضايا الأمن الداخلي والسياسة الخارجية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيرات ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول الخليج والأردن والعراق، غير أن بعض هذه الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.