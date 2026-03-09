يشهد القضاء البريطاني لأول مرة غدا الثلاثاء، البدء في محاكمة متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا عام 2011.

وأفادت هيئة الادعاء الملكية البريطانية في بيان الاثنين، أنه ستبدأ غدا محاكمة شخص كان مكلفا بقمع الاحتجاجات في دمشق أثناء عمله لصالح المخابرات الجوية السورية عام 2011، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأشار البيان إلى أن المتهم البالغ من العمر 58 عاما، والذي يعيش حاليا في بريطانيا، سيحاكم بتهم تشمل 3 جرائم قتل و3 جرائم تعذيب وتهمة بالمشاركة في جريمة قتل.

وأوضح أن المتهم ارتكب هذه الجرائم خلال مهمة لقمع مظاهرة في حي جوبر بالعاصمة دمشق عام 2011.

ولفت إلى أن هذه القضية ستكون أول محاكمة في بريطانيا تتعلق بجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في سوريا.

من جهتها، شاركت شرطة لندن الكبرى، التي تولت التحقيق إلى جانب هيئة الادعاء الملكية، تفاصيل حول المتهم ومسار التحقيق دون الكشف عن اسمه.

وذكرت الشرطة أن الشكاوى الأولى المتعلقة بالمتهم قُدمت عام 2020، مشيرة إلى أنه تم توقيفه في الأول من ديسمبر 2021 بمنطقة باكينجهامشير، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقا بكفالة.

ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام محكمة الصلح في وستمنستر، حيث سيُحاكم بتهمة القتل بموجب المادة 51 من قانون المحكمة الجنائية الدولية المعمول به في بريطانيا.

كما سيحاكم بتهمة المشاركة في القتل بموجب المادة 52 من القانون نفسه، وبجرائم التعذيب بموجب المادة 134 من قانون العدالة الجنائية.