قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، اليوم الاثنين، إن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي لا يزال يحمل نفس الأفكار المتطرفة التي كان يعتنقها في السابق، وتوعد بأن إسرائيل ستستهدف أي شخص يروج لأفكار متطرفة ضدها.

وصرح دانون للصحفيين في الأمم المتحدة، ردا على سؤال حول اختيار إيران لمجبتى خلفا لوالده علي خامنئي الذي اغتيل في اليوم الأول من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في نهاية الشهر الماضي: "تغيير الرجل في القمة لا يُغير النظام"، بحسب وكالة روتيرز.

وأضاف دانون: "للأسف، الزعيم الجديد يحمل نفس الأيديولوجية ونفس الأفكار المتطرفة وأي شخص يروج لهذه الأفكار المتطرفة ضدنا، سنستهدفه، وسنجده".

وقال دانون إن على الشعب الإيراني أن ينتفض لاختيار قائده القادم، وتابع: "علينا تهيئة الظروف المناسبة لهم، وهذا ما نفعله حاليا".

وردا على سؤال حول التهديد الذي يواجه حركة الطاقة في مضيق هرمز وهجمات إيران على الدول المجاورة، قال دانون إن إسرائيل والولايات المتحدة تتعقبان منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية وتعملان على إضعاف قدراتها.

وصرح السفير الإسرائيلي: "لذا سيصعب عليهم مهاجمة المدنيين في دبي ومهاجمة السفن في مضيق هرمز. هذا لا يعني ضمانا تاما، لكنه سيجعل الأمر أكثر صعوبة عليهم.. أنا متفائل بهذا الشأن... نشهد انخفاضا يوميا في عدد الهجمات".

وأدت الحرب فعليا إلى إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال العالميين على طول الساحل الإيراني.



