غارات إسرائيلية تستهدف عددا من المناطق في شرق وجنوب لبنان

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، غارةً استهدفت بلدة يونين شرق لبنان، كما شنّ سلسلة غارات استهدفت عدد من المناطق في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وشن ّالطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم غارة جوية استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي شوكين وميفدون في قضاء النبطية في جنوب لبنان.

كما أغار على محيط مدينة الهرمل في البقاع شرق لبنان. واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية بلدة تبنين في جنوب لبنان بغارة.

وكان الطيران الحربي الاسرائيلي قد شنّ منذ صباح اليوم وحتى بعد ظهر اليوم سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد تحذير أصدره الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت طالبا منهم إخلاء منازلهم.

كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي مناطق عدة في جنوب لبنان.

ويشن الطيران الحربي الإسرائيلي منذ الثاني من مارس، الحالي سلسلة غارات كثيفة استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت وعددا من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان، وجبل لبنان وشماله، ولا تزال الغارات الإسرائيلية مستمرّة، بعد استهداف "حزب الله" لإسرائيل

ونزح نحو 700 ألف شخص من منازلهم في لبنان في الأيام الأخيرة بسبب الضربات الإسرائيلية التي استهدفت حزب الله، وفقا لأرقام الأمم المتحدة.

وقالت الحكومة اللبنانية إن نحو 394 شخصا قتلوا وأصيب 1160 آخرين نتيجة الغارات الجوية.