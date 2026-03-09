لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها إلى الشرق الأوسط بسبب الحرب على إيران

أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران في فرانكفورت اليوم الاثنين، اعتزامها مواصلة تعليق رحلاتها إلى وجهات محددة في منطقة الشرق الأوسط بسبب استمرار الحرب على إيران.

وأوضحت لوفتهانزا، أن شركات الطيران التابعة للمجموعة ستوقف رحلاتها إلى الدمام ودبي وأبوظبي حتى نهاية يوم الأحد المقبل (15 مارس)، بينما ستواصل تعليق الرحلات إلى تل أبيب حتى نهاية الخميس الموافق 2 أبريل.

وكان قد تقرر بالفعل في الأسبوع الماضي عدم تسيير رحلات إلى عمان وأربيل حتى نهاية يوم 15 مارس. كما تم إلغاء الرحلات إلى بيروت حتى نهاية يوم 28 مارس، وإلى طهران حتى نهاية 30 أبريل المقبل.

في المقابل، تسير لوفتهانزا رحلات إلى مطارات الرياض وجدة ولارنكا في قبرص وفقا للجدول المعتاد. وعلاوة على ذلك، تُرسل أكبر شركة طيران ألمانية طائرات مستأجرة بناءً على تكليف من منظمي الرحلات السياحية والحكومة الألمانية لإعادة الألمان العالقين في منطقة الشرق الأوسط؛ وفي هذا الإطار، من المقرر تسيير رحلة إضافية من مسقط في عُمان، من المتوقع أن تهبط في فرانكفورت صباح غد الثلاثاء.