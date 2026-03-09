محافظو الفيوم وبني سويف وأسوان ونائب محافظ الأقصر يستعرضون الخطة متوسطة الأجل للمحافظات

شهدت الجلسة الثانية من مؤتمر إطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة للمحافظات حتى عام 2040 والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 لمحافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان، والتي شهدتها الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعدد من المحافظين، استعراضًا من الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، واللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، والدكتور هشام أبوزيد، نائب محافظ الأقصر، لملامح الرؤية الاستراتيجية والخطة متوسطة الأجل.

وأدار الجلسة الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وخلال الجلسة استعرض الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، ملامح الرؤية الاستراتيجية لمحافظة الفيوم حتى عام 2040 والخطة الاستثمارية متوسطة الأجل حتى عام 2030.

وأوضح أن إعداد الاستراتيجية تم وفق منهجية تشاركية بمشاركة الجهات التنفيذية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يضمن تحديد أولويات التنمية بالمحافظة وتعزيز كفاءة التخطيط والاستثمار المحلي.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن المحافظة تمتلك مقومات تنموية متميزة، نظرًا لموقعها الاستراتيجي في إقليم شمال الصعيد وقربها من إقليم القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من موارد طبيعية وبشرية وتنوع في الأنشطة الاقتصادية، خاصة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة البيئية، بما يعزز فرص التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الرؤية التنموية للمحافظة تستهدف بحلول عام 2040 بناء اقتصاد محلي متنوع ومستدام، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحسين جودة حياة المواطنين من خلال تطوير الخدمات والبنية الأساسية، وتحفيز الاستثمار، وتنمية الصناعات التحويلية والتصنيع الزراعي، بجانب تنفيذ حزمة من البرامج والمشروعات في المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

كما استعرض اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، خلال الجلسة ملامح الخطة الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أن الخطة تستند إلى تحليل دقيق للموارد والإمكانات المتاحة بالمحافظة، مع تحديد أولويات تنموية واضحة تسهم في تحسين مستوى الخدمات ورفع جودة حياة المواطنين، وتعزيز القدرة التنافسية للمحافظة على المستويين الإقليمي والوطني.

وأشار اللواء عبد الله عبد العزيز إلى أن رؤية بني سويف 2040 تستهدف بناء اقتصاد محلي متنوع ومستدام، يعتمد على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية والبنية الأساسية المتاحة بالمحافظة.

وتركز الاستراتيجية على تنويع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز سلاسل القيمة بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة، خاصة في مجالات التصنيع الزراعي، والصناعات التعدينية، والصناعات التكنولوجية، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة المحلية وخلق فرص عمل مستدامة.

كما استعرض محافظ بني سويف، أبرز محاور الخطة الاستثمارية والفرص الواعدة بالمحافظة، والتي ترتكز على تطوير المناطق الصناعية والمناطق الاستثمارية المتخصصة، ودعم المشروعات الصغيرة والحرفية، وتحسين البنية التحتية والخدمات بالمناطق الاستثمارية.

وشدد على أن المحافظة تسعى إلى تهيئة مناخ جاذب للاستثمار من خلال طرح فرص استثمارية واضحة وشفافة، وإعداد خريطة استثمارية متكاملة، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفع التنمية الاقتصادية المحلية.

من جانبه، استعرض المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، ملامح تنفيذ استراتيجية المحافظة التنموية، مؤكدًا أن الطبيعة الخاصة للمحافظة وتنوعها الجغرافي والثقافي استدعى تبني منهج مختلف في تطبيق الاستراتيجية بما يتناسب مع خصوصيتها التنموية، كما يجري العمل على دمج توجهات استراتيجية أفريقيا 2063 في مسار التنمية بالمحافظة، إلى جانب تعزيز التكامل الإقليمي مع محافظة الوادي الجديد، بما يدعم فرص التنمية المشتركة واستغلال الموارد المتاحة.

وأكد محافظ أسوان أن لكل مركز من مراكز أسوان دورًا محوريًا ومحددًا في تفعيل الاستراتيجية على أرض الواقع، مع الحفاظ على الهوية الثقافية المميزة لأسوان وتعزيزها كجزء أساسي من مسار التنمية.

وفي هذا الإطار، يجري الإعداد لإطلاق استراتيجية العمل الأهلي بأسوان 2040 واستراتيجية تمكين الشباب 2040، بما يعزز دور المجتمع المدني والشباب في دعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظة.

كما استعرض الدكتور هشام أبوزيد، نائب محافظ الأقصر، الملامح العامة للمحافظة، موضحًا أن الرؤية الاستراتيجية لمحافظة الأقصر حتى عام 2040 تستهدف تحويلها إلى مركز عالمي للثقافة والتنمية المستدامة، من خلال تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والثقافية، وتنويع القاعدة الاقتصادية عبر دعم الزراعة والصناعات التحويلية، إلى جانب تطوير البنية الأساسية والخدمات العامة بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز الاستدامة.

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد أن الخطة الاستثمارية متوسطة الأجل للمحافظة تتضمن حزمة متكاملة من البرامج والمشروعات في قطاعات الاقتصاد المحلي والتنمية العمرانية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والبيئية، وتركز هذه البرامج على تنويع الاقتصاد المحلي، وتأهيل القوى العاملة، ودعم التنمية الريفية، وتحسين المرافق العامة، وتعزيز الاستدامة البيئية، إلى جانب طرح فرص استثمارية واعدة وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي بالمحافظة.