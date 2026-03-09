 ترامب ينتقد أستراليا: إجبار لاعبات منتخب إيران على العودة إلى طهران خطأ إنساني.. ومستعد لمنحهن اللجوء - بوابة الشروق
الإثنين 9 مارس 2026 7:24 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

ترامب ينتقد أستراليا: إجبار لاعبات منتخب إيران على العودة إلى طهران خطأ إنساني.. ومستعد لمنحهن اللجوء


نشر في: الإثنين 9 مارس 2026 - 5:33 م | آخر تحديث: الإثنين 9 مارس 2026 - 5:33 م

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أستراليا ترتكب خطأ إنسانيا بالسماح بإجبار منتخب إيران لكرة القدم النسائية على العودة إلى إيران، مضيفا: "من المرجح قتلهن هناك".

وقال ترامب في منشور على حسابه الرسمي بمنصة تروث سوشيال إن الولايات المتحدة مستعدة لمنح منتخب إيران لكرة القدم النسائية اللجوء، مضيفا: "الولايات المتحدة ستستقبلهن إذا لم تفعلوا ذلك".

ويأتي تصريح ترامب وسط مخاوف دولية على سلامة لاعبات المنتخب الإيراني بعد مشاركتهن في كأس آسيا للسيدات في أستراليا، حيث لاحقتهن اتهامات بـ"الخيانة" بسبب عدم إنشادهن النشيد الوطني قبل مباراة أمام كوريا الجنوبية، بحسب موقع الشرق الإخباري.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك