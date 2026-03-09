اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أستراليا ترتكب خطأ إنسانيا بالسماح بإجبار منتخب إيران لكرة القدم النسائية على العودة إلى إيران، مضيفا: "من المرجح قتلهن هناك".

وقال ترامب في منشور على حسابه الرسمي بمنصة تروث سوشيال إن الولايات المتحدة مستعدة لمنح منتخب إيران لكرة القدم النسائية اللجوء، مضيفا: "الولايات المتحدة ستستقبلهن إذا لم تفعلوا ذلك".

ويأتي تصريح ترامب وسط مخاوف دولية على سلامة لاعبات المنتخب الإيراني بعد مشاركتهن في كأس آسيا للسيدات في أستراليا، حيث لاحقتهن اتهامات بـ"الخيانة" بسبب عدم إنشادهن النشيد الوطني قبل مباراة أمام كوريا الجنوبية، بحسب موقع الشرق الإخباري.



